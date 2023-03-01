Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın başlayacak
Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın İstanbul’da başlayacak.
Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın İstanbul’da başlayacak.
Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu’nda yarın başlayacak ve 5 Mart’ta sona erecek. Organizasyonda 47 ülkeden 301’i erkek, 292’si kadın olmak üzere 593 atlet yer alacak. Şampiyonada şu ana kadar 8 madalyası bulunan Türkiye’yi organizasyonda 20 atlet temsil edecek.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’ndan elde edilecek bilet gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Avrupa Atletizm Federasyonu da satılacak her bir bilet için de 1 Euro bağış yapacak.
Türkiye’nin şampiyonadaki kadrosu şu şekilde:
Erkekler
60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan
60 metre engelli: Mikdat Sevler
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Üç adım atlama: Batuhan Çakır
Gülle atma: Alperen Karahan
4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir
Kadınlar
800 metre: Tuğba Toptaş
1500 metre: Şilan Ayyıldız
3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz