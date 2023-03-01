Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın başlayacak

Türkiye’de ilk kez organize edilecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan yarın İstanbul’da başlayacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu’nda yarın başlayacak ve 5 Mart’ta sona erecek. Organizasyonda 47 ülkeden 301’i erkek, 292’si kadın olmak üzere 593 atlet yer alacak. Şampiyonada şu ana kadar 8 madalyası bulunan Türkiye’yi organizasyonda 20 atlet temsil edecek.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’ndan elde edilecek bilet gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Avrupa Atletizm Federasyonu da satılacak her bir bilet için de 1 Euro bağış yapacak.

Türkiye’nin şampiyonadaki kadrosu şu şekilde:

Erkekler

60 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Ertan Özkan

60 metre engelli: Mikdat Sevler

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Batuhan Çakır

Gülle atma: Alperen Karahan

4x400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Yasmani Copello, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, İsmail Nezir

Kadınlar

800 metre: Tuğba Toptaş

1500 metre: Şilan Ayyıldız

3000 metre: Yasemin Can, Emine Hatun Mechaal

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz