Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medyadan büyük ilgi

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medya büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 2 Şubat’ta başlayan ve bu akşam sona erecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na hem yerli hem yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük oldu.