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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medyadan büyük ilgi
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medya büyük ilgi gösterdi.
Spor 05.03.2023, 18:04
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na medya büyük ilgi gösterdi.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 2 Şubat’ta başlayan ve bu akşam sona erecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’na hem yerli hem yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük oldu.