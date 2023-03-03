Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası akşam seansında 4 milli sporcu yarıştı

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ikinci gün akşam seansında 3 bin metre finalinde Yasemin Can ile Emine Hatun Mechaal, 3 adım atlama finalinde Batuhan Çakır ve yüksek atlama elemelerinde Enes Talha Şenses piste çıktı.

İstanbul’da Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ikinci günü akşam seansında 4 milli sporcu yarıştı. 3 bin metre finalde Yasemin Can ile Emine Hatun Mechaal, erkekler 3 adım atlama finalinde Batuhan Çakır ve erkeklerde yüksek atlama elemelerinde de Enes Talha Şenses mücadele etti.

3 bin metre finalinde milli sporculardan Emine Hatun Mechaal 9:22.12 derecesiyle 13. olurken, Yasemin Can ise yarışı yarıda bıraktı. 3 adım atlama finalinde Batuhan Çakır, ilk atlayışında 15.70, ikinci atlayışında 16.02, üçüncü hakkında ise hata yaptı ve şampiyonayı 9. tamamladı. Yüksek atlama elemelerinde ise Enes Talha Şenses, 2.14 metre atladı fakat finale yükselemedi.