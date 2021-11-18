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Avrupa Poomsae Şampiyonası başlıyor

15. Avrupa Poomsae Şampiyonası, Portekiz’in Seixal kentinde 19-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Spor 18.11.2021, 12:33
Avrupa Poomsae Şampiyonası başlıyor

15. Avrupa Poomsae Şampiyonası, Portekiz’in Seixal kentinde 19-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi, 34 disiplinde 26’sı erkek 23’ü kadın olmak üzere 49 sporcu temsil edecek. Türkiye, son 3 Avrupa şampiyonasında takım halinde şampiyon olmayı başarmıştı. Ay-yıldızlı milliler 2015 yılında Sırbistan, 2017 yılında Yunanistan ve 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonada takım halinde birincilik kürsüsüne çıkmıştı. Portekiz’de düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Bireysel

Yıldız Erkekler: Mustafa Aydın

Yıldız Kızlar: Dilan Yaprak Alan

Genç Erkekler: Enes Sözen

Genç Kızlar: Eylül Sezgin

30 Yaş Altı Erkekler: Ali Kemal Ustabaş

30 Yaş Altı Kadınlar: Elif Aybüke Yılmaz

40 Yaş Altı Erkekler: Seyyid Burhaneddin Fırat

40 Yaş Altı Kadınlar: Fatma Törehan

50 Yaş Altı Erkekler: Mevlüt Pekcan

50 Yaş Altı Kadınlar: Zekiye Mavuş

60 Yaş Altı Erkekler: Mustafa Yılmaz

60 Yaş Altı Kadınlar: Gamze Sarı

65 Yaş Altı Erkekler: İbrahim Yeşildağ

65 Yaş Üstü Erkekler: Şerif Kandırmış

65 Yaş Üstü Kadınlar: Sevgican Yalçın

Serbest Stil 17 Yaş Altı Erkekler: Muhammed Çağrı Gülen

Serbest Stil 17 Yaş Altı Kızlar: Pelin Düzen

Serbest Stil 17 Yaş Üstü Erkekler: Aykut Taşgın

Serbest Stil 17 Yaş Üstü Erkekler: Gülsena Karakuyulu

Çiftler

Yıldızlar Çift: Dilan Yaprak Alan, Mustafa Aydın

Gençler Çift: Ceyda Alkan, Hamid Arda Salta

30 Yaş Altı Çift: Furkan Bayrak, Şevval Gül

30 Yaş Üstü Çift: Safiye Yalçın Türk, Mustafa Yılmaz

Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift: Burak Dilli, Pelin Düzen

Serbest Stil 17 Yaş Üstü Çift: Emirhan Muran, Kübra Dağlı

Takımlar

Yıldız Erkekler: Fatih Sözkesen, Mehmet Berke Yıldız, Muhammet Emin Mavi

Yıldız Kızlar: Nisa Nur Şitilbay, Sudenur Karaman, Şevval Gökhan

Genç Erkekler: Enes Sözen, Muhammed Çağrı Gülen, Mustafa Altıntaş

Genç Kızlar: Beyzanur Çığrıkcı, Esma Yıldız, Eylül Sezgin

30 Yaş Altı Erkek Takım: Ali Kemal Ustabaş, Habip Okçu, Osman Şenel

30 Yaş Üstü Erkek Takım: Alper Sadıkoğlu, Hayri Temel Alper, Volkan Yalçınkaya

30 Yaş Altı Kadın Takım: Buse Yavuz, Büşra Deniz Yılmaz, Elif Aybüke Yılmaz

30 Yaş Üstü Kadın Takım: Elif Soytürk Akın, Fatma Törehan, İlkay Tekin

Serbest Stil Karışık Takım: Aykut Taşgın, Bünyamin Yavuz, Büşra Gamze Sabancı, Melike Çiçek, Yusuf Emre Akbıyık

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