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Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Selçuk’ta düzenlenecek

İzmir’in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz tarihleri arasında Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Spor 08.07.2022, 13:40
Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Selçuk’ta düzenlenecek

İzmir’in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz tarihleri arasında Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Önemli spor organizasyonlarının merkezi olan Selçuk Pamucak sahilinde, Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu iş birliğiyle Avrupa’nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği CEV 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. 14-17 Temmuz tarihleri arasındaki müsabakalara, aralarında; Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz, Belçika, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Hollanda, Bulgaristan, Finlandiya, Çekya’nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesinden 64 takım, 300’den fazla sporcu katılacak.

Pamucak Sahili’nin uygunluğu sebebiyle Selçuk’ta, 2020 yılında U18 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonaları düzenlenmişti.

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