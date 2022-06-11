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Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Spor 11.06.2022, 13:02
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda’yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

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