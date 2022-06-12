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Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya’dan Michelle Kroppen’i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya’dan Michelle Kroppen’i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Spor 12.06.2022, 16:37
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya’dan Michelle Kroppen’i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya’dan Michelle Kroppen’i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

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