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Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.
Spor 12.06.2022, 16:48
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.