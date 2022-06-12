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Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.

Spor 12.06.2022, 16:48
Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay bireyselde olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, İspanya’dan Daniel Castro’yu 6-4 yenerek Avrupa 3.’sü oldu.

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