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Avrupa Mesut Özil’in Fener’e transferini konuşuyor
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Bild, The Guardian ve ESPN gibi dünyaca ünlü gazeteler, haberi manşetlerine taşıdı.
Spor 18.01.2021, 15:08
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Fenerbahçe, yıllardır istediği Mesut Özil transferini nihayet bitirdi.
Dün İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sportif direktör Emre Belözoğlu tarafından karşılandı.
"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
Kısa bir açıklama yapan yıldız oyuncu, "Sadece Fenerbahçe'nin rüyası değil, benim de rüyam gerçek oldu. Fenerbahçe benim çocukluk hayalim." dedi.
Mesut'un sarı-lacivertlilere imza atması, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa basınında da gündem oldu.
Bild, The Guardian ve ESPN gibi dünyaca ünlü gazeteler, haberi manşetlerine taşıdı.
The Guardian: Mesut Özil Arsenal'a veda etti. 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe forması giyecek.
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