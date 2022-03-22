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Avrupa liglerinde işler kızışıyor!

Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Real Madrid, Paris Saint Germain ve Bayern Münih liglerinde liderliklerini korurken, Premier Lig ve Seri A’da zirve yarışı kızışıyor.

Spor 22.03.2022, 12:20
Avrupa liglerinde işler kızışıyor!

Avrupa’nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor. Real Madrid, Paris Saint Germain ve Bayern Münih liglerinde liderliklerini korurken, Premier Lig ve Seri A’da zirve yarışı kızışıyor.

Avrupa’nın 5 büyük liginde zirve yarışı heyecanı devam ediyor. La Liga’da Real Madrid, Fransa Lig 1’de Paris Saint Germain ve Bundesliga’da Bayern Münih zirvede daha rahat konumda yer alırken, Premier Lig’de Manchester City ve Liverpool yarışı kızışıyor. Seri A’da ise son hafta Inter zirve yarışında puan kaybı yaşayan tek takım olurken Milan zirvedeki yerini korudu.

Liverpool, puan farkını 1’e indirdi

Premier Lig’de Manchester City, Crystal Palace deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken 70 puanla liderliğini korudu. En yakın takipçisi Liverpool, Londra temsilcisi Arsenal’i deplasmanda Diogo Jota ve Roberto Firmino’nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 69 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Zirve yarışı oldukça kızışırken iki başkent temsilcisinden Chelsea 59 puanla 3. sırada, Arsenal 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir sonraki hafta lider Manchester City, düşme hattında yer alan Burnley’e konuk olacak. Liverpool ise son maçta deplasmanda Southampton’ı 2-1 ile geçerek ligde kalma ümitlerini yeşerten Watford’u ağırlayacak.

El Clasico’nun kazananı Barça

La Liga’nın 29. haftası El Clasico’ya sahne oldu. Lider Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Barcelona’yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 4-0 kazandı ve ligdeki çıkışını sürdürdü. Sevilla, Real Sociedad ile golsüz berabere kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Cristiano Ronaldo’lu Manchester United’ı devre dışı bırakan Atletico Madrid ise zorlu maçta Rayo Vallecano deplasmanından 1-0’lık galibiyet ile döndü. Bu sonuçlarla Real Madrid 66 puanla liderliğini korurken, 57 puanlı Sevilla ikinci, bir maçı eksik olan 54 puanlı Barcelona üçüncü, aynı puanlı Atletico Madrid ise 4. sırada yer aldı.

Seri A’da zirve karışık

Seri A‘da zirve yarışı içindeki takımlardan sadece Inter haftayı kayıpla kapattı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Liverpool’a elenen Milano ekibi, ligde de sahasında ağırladığı Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak rakiplerinin 3 puanla kapattığı haftada 2 puan kaybetmiş oldu. Milan, deplasmanda Cagliari’yi 1-0’la geçerken, Napoli sahasında Udinese’yi 2-1, Juventus da Salernitana’yı 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti. Bu sonuçlarla lider Milan’ın 66, ikinci Napoli’nin 63, bir maçı eksik olan üçüncü Inter’in 60, dördüncü Juventus’un 59 puanı bulunuyor.

Seri A’da bir sonraki hafta Milan, Bologna’yı ağırlarken Napoli ise Atalanta’ya konuk olacak. Haftanın maçında Juventus, sahasında geçen senenin şampiyonu Inter’i ağırlayacak.

Bayern 2 hafta sonra galip

Bundesliga’da lider Bayern Münih, iki haftalık beraberlik serisinden sonra bu hafta sahasında Union Berlin’i 4-0 mağlup etti. En yakın takipçisi Borussia Dortmund ise Köln deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile döndü. Ligde son 9 yılın şampiyonu Bayern, 63 puanla zirvedeki yerini korurken Borussia Dortmund 57 puanla 2. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından katılma yarışı veren Leverkusen 48 puanla üçüncü, Leipzig 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

PSG 4 mağlubiyetin 3’ünü son 5 haftada aldı

Fransa Lig 1’de Paris Saint Germain, en yakın takipçisi Marsilya’nın 12 puan önünde liderlik koltuğunu koruyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elendikten sonra takım içinde huzursuzlukların baş göstermeye başladığı Paris temsilcisi, Monaco deplasmanından 3-0’lık mağlubiyet ile döndü. Bu sezon ligde 4 mağlubiyetin 3’ünü son 5 maçta alan Paris Saint Germain 65 puanla lider durumdayken 53 puanlı Marsilya 2. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasını kazanarak çıkış yakalayan Rennes ise 52 puanla 3. sırada bulunuyor.

Öte yandan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları için liglere bir hafta ara verildi.

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