Avrupa liglerinde haftanın panoraması

Avrupa’nın 5 büyük liginde lider konumda bulunan takımlardan Arsenal ve Napoli galibiyet, Paris Saint-Germain (PSG) de mağlubiyetle haftayı tamamladı. La Liga’da haftayı bay geçen Barcelona ise İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid’i mağlup etti.

Avrupa’nın 5 büyük futbol ligi olan İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Liglerinde lider konumda bulunan İngiliz ekibi Arsenal ve İtalyan temsilcisi Napoli galibiyetle, PSG de mağlubiyetle haftayı tamamladı. La Liga’da bu hafta maç yapmayan Barcelona ve Real Madrid İspanya Süper Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1’lik skorla yenen Barcelona, kupayı 14. kez müzesine götürdü. Almanya Bundesliga’da ise 2 aylık ara 20 Ocakta oynanacak maçla sona erecek.

Mücadeleler sonunda İngiltere’de Arsenal, İspanya’da Barcelona, İtalya’da Napoli, Fransa’da PSG, Almanya’da ise Bayern Münih puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Arsenal yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Tottenham’ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Puanını 47 yapan Arsenal, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 8’e yükseltti. İngiliz ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı. Arsenal’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Manchester City ise derbide Manchester United’a 2-1 yenildi.

İspanya Süper Kupası’nın sahibi Barcelona

İspanya La Liga’da lider Barcelona ile ikinci sıradaki Real Madrid, haftayı Süper Kupa maçı ile tamamladı. Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Bercelona, Real Madrid’i 3-1 yendi ve kupayı müzesine götürdü. İspanya Süper Kupası’nı 14. kez kazanan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretini de ezeli rakibi karşısında sonlandırdı. Barcelona’nın hocası Xavi, takımıyla teknik direktör olarak ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan, Barcelona La Liga’da 41 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid 38 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Napoli doludizgin

İtalya Serie A’da 18. hafta iki dev takımın mücadelesine sahne oldu. Bu sezon ligde sadece 1 kez yenilen Napoli, 11 maçtır kalesinde gol görmeyen Juventus ile karşı karşıya geldi. Napoli, Juventus’u 5-1’lik skorla mağlup ederek puanını 47’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise 37 puanla üçüncü sırada kaldı. Serie A zirve yarışında Milan Lecce ile 2-2 berabere kalarak puanını 38’e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi.

PSG yenildi ama liderliği bırakmadı

Fransa Ligue 1’de lider PSG haftayı mağlubiyetle kapattı. PSG, ligin 19. haftasında Rennes ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0’lık skorla ev sahibi Rennes oldu. Rennes’a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hamari Traore kaydetti. Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Paris Saint-Germain, 47 puanda kaldı. İkinci sıradaki Lens ise Auxerre’yi 1-0 mağlup ederek güçlü rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden devam edecek

Almanya Bundesliga, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aradan sonra, 15. haftanın bitmesiyle birlikte araya girmişti. 2 aylık aranın ardından Bundesliga, 20 Ocak 2023 tarihinde Leipzig-Bayern Münih maçı ile yeniden başlayacak. Ligde geride kalan 15 haftada 34 puan toplayan Bayern Münih lider konumda bulunurken, 30 puanlı Freiburg 2. sırada, 28 puanı bulunan Leipzig ise 3. sırada yer alıyor.