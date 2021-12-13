Son Dakika
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off eşleşmeleri belirlendi. Son 16'da rakibini bekleyen Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor. Play-Off'taki Barcelona-Napoli eşleşmesi dikkat çekti.
Spor 13.12.2021, 15:43 13.12.2021, 15:52
Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralarınardından Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray'ın Son 16'da beklediği ligde, Play-Off'taki kuralar nefes kesti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;
İşte Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler:
Atalanta - Olympiakos
Sevilla - Dinamo Zagreb
RB Leipzig -Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
İLK MAÇLAR 17 ŞUBAT'TA
İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
25 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
Kaynak: Sondakika