Avrupa Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı Cemal Erksun

İstanbul’da düzenlenen Avrupa Profesyonel Voleybol Kulüpleri Birliği (ACPV) Genel Kurulu’nda, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün müdürü Cemal Erksun, birliğin yeni başkanı seçildi.

Voleybol kulüpleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve kulüplerin uluslararası arenadaki temsil gücünü arttırmak amacıyla kurulan ACPV’nin ilk başkanı Stav Jacobi, bugün itibariyle görevini Cemal Erksun’a devretti.

İstanbul Levent’te bulunan Eczacıbaşı Holding binasında gerçekleştirilen genel kurulda, yönetim kurulu seçiminin yanı sıra yeni dönem stratejileri ele alındı ve Avrupa kulüplerini bir araya getirmek için önümüzdeki günlerde de kararlı adımlar atılacağı mesajı verildi.

Avrupa Kulüpler Birliği’nin kendisine vermiş olduğu yeni görevden ötürü mutluluğunu dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Müdürü Cemal Erksun, “Avrupa Kulüpler Birliği olarak olağan genel kurulumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni dönem yönetim kurulumuzu seçtik. Ben de yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağım. Avrupa’daki kulüpleri tek bir çatı altında toplamaya yönelik çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.