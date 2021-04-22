banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Hakan Altun yoğun bakıma alındı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün toplanıyor, gündem 'TAM KAPANMA'
Bugün toplanıyor, gündem 'TAM KAPANMA'
Altın, dolar ve euro aldı başını gidiyor!
Altın, dolar ve euro aldı başını gidiyor!

Avrupa Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti

Avrupa Kulüpler Birliğinin başkanlığına, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi getirildi

Spor 22.04.2021, 10:50
3
Avrupa Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi oldu.

Avrupa Süper Ligi oluşumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından görevinden ayrılan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli'nin yerine ECA'ya başkanlık edecek isim belirlendi.

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre icra kurulu, göreve, 47 yaşındaki Katarlı iş insanı Al-Khelaifi'yi getirdi.

Avrupa basını, PSG'nin yoğun ısrarlara rağmen Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayı reddettiğini paylaşmıştı.

(Maçkolik)

banner478
Yorumlar (0)
14°
açık