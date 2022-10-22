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Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Spor 22.10.2022, 18:49
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.