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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Spor 22.10.2022, 18:49
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers’i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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