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Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Burhan Akbudak, erkekler 82 kiloda Almanya’dan Pascal Eisele’yi 6-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Macaristan’dan Krisztian Istvan Vancza’yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Macaristan’dan Krisztian Istvan Vancza’yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Spor 03.04.2022, 19:09
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda Macaristan’dan Krisztian Istvan Vancza’yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.