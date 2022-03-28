Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ilk günün gündüz seansı tamamlandı

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde gündüz seansı sona erdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde gündüz seansı tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda güreşen Muhammet Akdeniz, Moldovalı rakibi Stanislav Novac ile yaptığı maçta 6-0 öndeyken rakibinin sakatlanması sonucu hükmen kazandı. Akdeniz, Fransız Saifedine Alekma karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

97 kiloda Burak Şahin, çeyrek finalde karşılaştığı Alman rakibi Erik Sven Thile’e 4-2 kaybetti. 65 kiloda Münir Recep Aktaş, Fransız Quentin Sticker’ı 11-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek final maçında Azerbaycanlı Haji Aliyev’e 12-6 mağlup oldu. 70 kiloda minderde yer alan Selahattin Kılıçsallayan, Ermeni rakibi Armen Andreasyan’a 3-1 kaybetti. 57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş da doğrudan çeyrek final maçı yaptı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan 19 yaşındaki Muhammet, Ermeni Manvel Khndzrtsyan’a teknik üstünlükle mağlup oldu.

Şampiyonada bugün akşam seansında yarı final karşılaşmaları yapılacak.