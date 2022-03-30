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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev’i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev’i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Spor 30.03.2022, 21:11
Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev’i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.