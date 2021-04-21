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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Taha Akgül altın madalyanın sahibi oldu

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece başarılı güreşçi Akgül'ün toplamda 8. şampiyonluğu oldu.

Spor 21.04.2021, 22:15
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Taha Akgül altın madalyanın sahibi oldu

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Böylece başarılı güreşçi Akgül'ün toplamda 8. şampiyonluğu oldu.

Türk Milli güreşçi Süleyman Atlı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazandı. Erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül ise finale yükseldi.

Kariyerinde 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Rus Sergei Kozyrev ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda yarışan Emrah Ormanoğlu, ilk maçında İtalyan Simone Vincenzo Piroddu'yu 11-1 sayı tuşuyla yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Dünya Kupası şampiyonu Rus Abasgadzhi Magomedov'a yenilen Emrah, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Bronz madalya şansı süren milli sporcu, yarın repesaj müsabakasında Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ile karşılaşacak.

Milli sporcular Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Osman Göçen (86 kilo) ve Erhan Yaylacı (92 kilo) ise rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti. Öte yandan 70 kiloda yarışan Haydar Yavuz, sakatlığı nedeniyle repesaj maçına çıkmadı.

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