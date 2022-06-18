Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ikinci gün sona erdi

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nın ikinci gününde Antalya Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonucu kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.

Flöre, kılıç ve epe branşlarında 437 eskrimcinin mücadele ettiği şampiyonada kadınlar epede Ukraynalı Vlada Kharkova Avrupa şampiyonu olurken; İtalyan Rossella Fiamingo gümüş, yine İtalyan Mara Navarria ve Polonyalı Martyna Wenglarczyk Swatowska bronz madalya kazandı. Erkek flörede ise finalde karşılaşan İtalyan sporcular Daniele Garozzo altın, Tommaso Marini gümüş; Fransız Maximilien Chastanet ve İtalyan Giorgio Avola bronz madalya elde etti.

Öte yandan şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı 8 eskrimci mücadele ederken karşılaşmalar sonucu; kadınlar epede tablo-16’da organizasyona veda eden Gökçe Günaç 11. Damlanur Sönmüş 29., Aleyna Ertürk 59. ve Yağmur Sönmüş organizasyonu 73. sırada tamamladı. Erkekler flörede ise Martino Minuto 41., Alp Eyüpoğlu 65., Alp Tuna Korkmaz 67. ve Batuhan Mazlumoğlu 68. sıranın sahibi oldu.

Organizasyon yarın erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorileri ile devam ederken 22 Haziran Çarşamba günü son bulacak.