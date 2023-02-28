Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda ay-yıldızlılardan klasman birinciliği

Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı tarihi sonuçlara imza atarken, Türkiye Eskirim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, ülke olarak zor günlerden geçilen dönemde gençlerin en iyi Avrupa derecesine imza attıklarını ifade etti.

Estonya’nın başkenti Tallinn’de 21-28 Şubat tarihlerinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, heyecan dolu karşılaşmaların ardından bugün son buldu. Flöre, kılıç ve epe branşlarında toplam 45 ay-yıldızlı eskrimcinin ter döktüğü organizasyonu milliler 1’i gümüş, 3’ü bronz olmak üzere toplam dört madalya ile tamamladı. Bireyselde genç kadınlar kılıçta Nisanur Erbil gümüş; genç erkekler kılıçta Tolga Aslan ve yıldız erkekler kılıçta Enes Talha Kalender bronz madalya elde ederken; Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör’den kurulu genç kadınlar kılıç takımı kazandığı üçüncülük ile bugüne kadar elde edilmemiş pek çok Avrupa derecesini aynı şampiyonada Türk eskrim tarihine kazandırmış oldu. Öte yandan yıldız erkek kılıç takımı, Avrupa eskrim sezonunu birinci tamamlayarak, Avrupa Eskrim Konfederasyonu klasman birinciliği kupasının sahibi oldu.

Murat Atalı: “Gençlerdeki en iyi Avrupa derecesini elde ettik”

Şampiyona sonrası değerlendirmelerini paylaşan Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, kazanılan başarıların çok önemli ve gelecek için ümit verici olduğuna işaret etti. Başkan Atalı, “Geçtiğimiz yıl Sırbistan Novi Sad’da olduğu gibi, bu yıl da Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’nı başarılı sonuçlarla geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıl yıldızlarda üç, gençlerde ise yine Nisanur Erbil’in kazandığı gümüş madalya ile dört madalya elde etmiştik. Özellikle bu yıl genç yaş kategorisinde biri gümüş üç madalya kazanarak, şampiyonayı bugüne kadar gençlerdeki en iyi Avrupa derecesini elde ederek tamamlıyoruz. Bu sonuç elbette bizleri hem mutlu ediyor hem de çok gururlandırıyor. Hele ki, deprem felaketiyle sarsılan ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde sporcularımızın aldığı başarılar bizlere bir nebze de olsa umut ve inanç veriyor. Tüm ekibimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.