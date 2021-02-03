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Avrupa devlerinin savunması Türklere emanet!

Ozan Kabak’ın Liverpool’a transferi sonrası Avrupa’nın dev kulüpleri savunma hatlarını Türk futbolculara emanet etti. Çağlar Söyüncü İngiltere’de, Zeki Çelik Fransa’da; Merih Demiral, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve Mert Çetin İtalya’da, Ömer Toprak da Almanya’da takımlarının savunmasını ördü.

Spor 03.02.2021, 12:40
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Avrupa devlerinin savunması Türklere emanet!

Almanya'nın Schalke kulübünde forma giyen Ozan Kabak, dün Liverpool ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Galatasaray altyapısında yetişen ve önce Stuttgart ardından da Schalke'de gösterdiği başarılı performansla İngiliz devi Liverpool tarafından kiralanan Ozan Kabak'ın transferi sonrası Avrupa kulüplerinin savunma hatlarını Türk futbolculara bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Juve'nin duvarı: Merih Demiral!
Sassuolo'da gösterdiği başarılı performansla 2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, takımın adeta vazgeçilmezi oldu. 12 Ocak 2020'de çapraz bağı yırtılan ve 182 gün yeşil sahalardan uzak kalan Demiral'ın, formasına kavuşması ise muhteşem oldu. Bu sezon 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta forma giyen Demiral, bu maçlarda 1 de asist kaydetti. 22 yaşındaki savunmacının adı kış transfer döneminde sık sık Liverpool ile anıldı ancak bu transfere İtalyan ekibinin yeşil ışık yakmaması sebebiyle İngilizler, Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Zeki Çelik Lille'de formayı kaptırmıyor
Fransa Lig 1'in lideri Lille, kadrosunda 3 Türk futbolcu ile zirveyi bırakmıyor. Forvette Burak Yılmaz'ın, orta sahada Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Fransız kulübün sağbeki ise Zeki Çelik'e emanet. Milli yıldız, bu sezon 2'si Avrupa olmak üzere 17 maçta takımının savunma hattında yer aldı ve bu maçlarda 2 gol 2 de asist kaydetti.

Sassuolo'nun savunmasında 2 Türk!
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ise defans hattında iki milli yıldıza forma veriyor. Sezon başında Düsseldorf'tan transfer edilen Kaan Ayhan, İtalyan ekibiyle bu sezon 1'i kupa olmak üzere 15 maçta forma giydi. Sassuolo'nun bir başka vazgeçilesi ise milli sağbek Mert Müldür. 2019 yılında Rapid Wien'den 5 yıllığına transfer edilen Müldür, Teknik Direktör Roberto De Zerbi'nin adeta vazgeçilmezi oldu. İtalyan hoca, 21 yaşındaki başarılı savunmacıya bu sezon 19 kez forma şansı verdi.

Söyüncü, İngilizlerin dinamosu
Almanya'nın Freiburg takımında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve 2018 yılının yaz transfer döneminde Leicester'a transfer olan Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinin vazgeçilmez futbolcuları arasına girdi. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan ve yeni sezonda da sakatlıklarla boğuşan Söyüncü, takımıyla bu sezon 11 maça çıktı.

Mert Çetin, Hellas Verona'da
2019 yılında Gençlerbirliği'nden İtalya'nın Roma kulübüne transfer olan Mert Çetin ise bu sezon Hellas Verona'da kiralık olarak mücadele gösteriyor. Takımında çok fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon 5 maça çıktı.

Almanya'da Freiburg, Dortmund gibi takımlarda mücadele den Ömer Toprak, bu sezon ise Werder Bremen formasını giyiyor. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 31 yaşındaki savunmacı bu sezon 16 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde 2 de gol kaydetti.

İşte Avrupa'da forma giyen Türk savunma oyuncuları:

Ozan Kabak - Liverpool
Merih Demiral - Juventus
Zeki Çelik - Lille
Çağlar Söyüncü - Leicester
Mert Çetin - Hellas Verona
Mert Müldür - Sassuolu
Kaan Ayhan - Sassuolu
Ömer Toprak - Werder Bremen

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