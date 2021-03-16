Avramovski milli takıma davet edildi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Daniel Avramovski Kuzey Makedonya Milli takımına çağrıldı. Ligin 17.haftasında itibari ile Sarı Kırmızılı formayı giymeye başlayan başarılı oyuncu önümüzdeki hafta lige verilecek milli arada ülkesine gidecek. Dünya Kupası Elemelerinde mücadele edecek olan Kuzey Makedonya kadrosunda yer alacak olan Daniel Avramovski ülkesinin milli takım kampına katılacak.