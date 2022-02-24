Avi Even: "İyi bir maç çıkartamadık"

Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, Anadolu Efes maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyemeyeceğim" dedi.

THY Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes evinde mücadele ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i 109-77 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, "Bugün Anadolu Efes gibi zorlu bir takıma karşı oynadık. Maçın başından bizi çok zorladılar. Çok iyi başladılar. İstatistiklerde her alanda bize karşı bir patlama yaşadılar. Çok yüksek hücum ettiler. Savunmada çok iyi değildik. Onları yavaşlatamadık. Bu bize kötü oldu. İyi bir maç çıkarttığımızı söyleyemeyeceğim" diye konuştu.