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Avcı, Mustafa Reşit Akçay’ın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay’ın ailesini ziyaret etti.

Spor 01.07.2021, 16:29
Avcı, Mustafa Reşit Akçay’ın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay’ın ailesini ziyaret etti.

Mustafa Reşit Akçay’ın eşi Ayfer Akçay ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Akçay ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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