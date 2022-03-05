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Avcı, Kadıköy’de tarihi maça çıkıyor

Bordo-mavili takımın başında rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk kez çıkacağı Kadıköy’de, bir ilke imza atmayı hazırlanıyor. Avcı, Karadeniz ekibinin Süper Lig’de 24 maçtır İstanbul’da yenemediği ezeli rakibi karşısında galibiyet hasretini bitiren teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.

Spor 05.03.2022, 11:01 05.03.2022, 11:14
Avcı, Kadıköy’de tarihi maça çıkıyor

Bordo-mavili takımın başında rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk kez çıkacağı Kadıköy’de, bir ilke imza atmayı hazırlanıyor. Avcı, Karadeniz ekibinin Süper Lig’de 24 maçtır İstanbul’da yenemediği ezeli rakibi karşısında galibiyet hasretini bitiren teknik adam olarak tarihe geçmek istiyor.

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu’nda pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor’a 17 puan fark atan bordo-mavililerin Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 20. Zirvede puan kaybı yaşamak istemeyen Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isterken, sarı-lacivertliler ise lider karşısında moral bulmak istiyor.

Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk kez Kadıköy’de

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’un başına geçen Abdullah Avcı, görev süresi boyunca bordo-mavili takımla ilklere imza atarak rekorlar kırdı. Karadeniz ekibine yeni bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adam şampiyonluk sezonunda Kadıköy’de ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında takımının Süper Lig’de ezeli rakibi karşısındaki 24 maçlık galibiyet hasretine ise son vermeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor ligdeki galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip gelirken, 11 defa berabere kaldı ve hiç yenilmedi.

Bordo-mavililer 16 Haziran 2020’de Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertlileri Kadıköy’de 3-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe’nin ev sahibi takım unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 24 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

1999-2000: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-1

2000-2001: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5-2

2001-2002: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-0

2002-2003: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2003-2004: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

2004-2005: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-1

2005-2006: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2006-2007: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2 (İzmir’de oynandı)

2007-2008: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2008-2009: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2009-2010: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2010-2011: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

2011-2012: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-2013: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2013-2014: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2014-2015: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2015-2016: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

2016-2017: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2017-2018: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2018-2019: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2019-2020: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2020-2021: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1

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