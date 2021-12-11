Avcı: "İş kazası diyebiliriz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün parçalı bir oyunla sadece 3 puan kaybettiklerini belirterek, "Bir iş kazası diyebiliriz" dedi.

Süper Lig’in 16. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, Nuri Şahin’in ekibinin içinde olmasını istediğini ama kendisinin erkenden antrenörlüğe soyunduğunu söyledi.

Nuri Şahin’in geldiği günden bu yana Antalyaspor’u oyun formasyonu olarak geliştirdiğini belirten Avcı, “Biz oyuna bireysel olarak da, oyun olarak da iyi başlayamadık. Rakibin ne oynadığını biliyoruz, onlar bizim ne oynadığımızı biliyor. Planlarımızı karşılıklı sahanın içinde uygulamaya çalıştığımızda hem oyun organizasyonu olarak hem bireysel olarak sahaya bunu yansıtamadık. Ona rağmen fırsat önümüze geldi. Duran toptan fırsat yakaladık. Ama penaltı golü ile geriye düştük. Devre arası bir iki tane formasyonunda değişiklik yaptık, zaman zaman oyuna girdik, zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız bir golle mağlup olduk. İlk defa deplasmanda kaybettik. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl 3 puan kazanıyorsak, bugünde 3 puan kaybettik” diye konuştu.

"İş kazası"

Antalyaspor’un galibiyetini tebrik eden Avcı, ”Ama bunu daha iyi hale getirmek için hem performans hem oyun olarak davetiye çıkardık. Onun için bir iş kazası diyebiliriz. Bir 3 puan kaybettik. Buradan neler çıkartabiliyoruz, bunun üzerinde çalışıp cumartesi saat 16.00’da taraftarımızı maça bekliyoruz. Ondan sonraki sürece yine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Parçalı oyunla kaybettik”

Soyunma odasında oyuncuların durumu nasıldı? Şeklindeki soruya Avcı, “Üzgündüler. Normaldiler. Üzülecektir. Üzülürken bireysel performanstan neler çıkartacaklar. Ona bakıp, ona göre hareket edeceğiz. 38 haftanın her haftasında ritim yakalamazsın. Bazen iyi oynarken kaybedersin. Biz bugün parçalı bir oyunla kaybettik” cevabını verdi.

"Bugün sadece 3 puan kaybettik"

Trabzonspor’un aldığı yol ve hedeflerinin sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Trabzonspor’un bugün geldiği nokta, bütün rekorları kırarak, ilk defa deplasmanda maç kaybettik. Rakibe de saygı göstermek lazım. Parçadan bütüne harika işler yaparak gidiyor bu takım. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Bugün sadece 3 puan kaybettik. Hiçbir şey kaybetmedik. Bugün 3 puan kaybettik yolumuza devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"Yarın belli olur"

Nwakaeme’nin sakatlığıyla ilgili Avcı şu bilgileri verdi:

“Sağlık durumu yarın belli olacak. Bizim için Trabzonspor için takım için önemli bir oyuncu, sakatlanması üzücü. Bütün takımlar yaşıyor bu durumu yarın net belli olacak. Çok etkin boyuncu, keşke olsa daha iyi değerlendirme yapabilirdik.”

"Riske atmak istemedik"

Avcı Abdülkadir Ömür’ün durumu ile ilgili ise, “Abdülkadir Ömür ile gün gün hem tedavisi hem de bireysel olarak konuştuk. Kulübeden de çağırdık son dakikalarda hamle olarak. Isınmasını dahi takip ettik. Ayağında ağrı vardı, ağrısı olunca riski almak istemedik. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde bizimle olur” dedi.