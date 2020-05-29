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Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum'

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz” dedi.

Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum'

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz” dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 12:21
2014 Okunma
Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum'

Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında forma giyen ve şimdi de futbol A takımı teknik ekibinde görev alan Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Aurelio, “Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız” dedi.

Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, “Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz” sözleriyle anlattı.

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