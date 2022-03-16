banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Kimdir Bu Rus Oligarklar?
Kimdir Bu Rus Oligarklar?
Balıkçılar Erdoğan'dan destek bekliyor!
Balıkçılar Erdoğan'dan destek bekliyor!
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek

Aubameyang: “Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz”

Barcelonalı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, kazanmak için geldiklerini söyleyerek, “Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Bu maça motiveyiz” ifadelerini kullandı.

Spor 16.03.2022, 19:45
Aubameyang: “Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz”

Barcelonalı futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, kazanmak için geldiklerini söyleyerek, “Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Bu maça motiveyiz” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Galatasaray ile 0-0’ın rövanşında deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Barcelona’da golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarınki maça hazır olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Aubameyang, “Yarınki maça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz ve kazanmak için çok istekliyiz. Takım olarak kazanmak için hazırız” dedi. Barcelona’ya transferinin ardından 9 maçta attığı 6 golle takıma adaptasyon sürecini kolay atlattığını da söyleyen golcü futbolcu, “Aslında bunu bekliyordum. Çok mutluyum ve çok çalıştım. Mutluyuz. Arkadaşlarımın da desteğiyle adaptasyon sürecini çok çabuk atlattım ve bunun için de mutluyum. Tabii ki daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum. Oldukça iyi bir takıma geldim ve sıkı çalışıyoruz. Yaptıklarımla bunu göstereceğim” diye konuştu.

“Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz”

Orta sahada mı yoksa sol kanatta mı kendisini daha rahat hissedip hissetmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Aubameyang, “Tam olarak bilmiyorum. Burada ortada oynuyorum ama solda da iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum ve nerede katkıda bulunursam, orada oynamak sorun olmayacaktır benim için. Xavi yapabileceklerimi biliyordu ve baskı kurmayı öğretti. Dar alanda baskı kurma konusunda çalıştık. Birlikte iyi çalıştığımızı söyleyebilirim” dedi. Galatasaray deplasmanına kazanmak için geldiklerini yineleyen başarılı forvet, “Bizim için en önemlisi yarın. Avrupa maçı olduğu için önem veriyoruz. Buraya kazanmak için geldik. Galatasaray ilk maçta savunma anlamında çok iyiydi ama biz ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Maça motiveyiz. Buraya geldikten sonra 6 gol attım ve çok mutluyum. Adaptasyonu bu kadar hızlı geçireceğimi bilmiyordum. Her şey istediğim gibi gidiyor. Bunun da hem bireysel hem de takım olarak meyvelerini alıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bu statta oynamak her zaman özeldir”

Takım arkadaşlarıyla çok ilişkileri olduğunu söyleyen Aubameyang, “Çok iyi bir ilişkimiz var. Guzman’la çok iyi idmanlar yapıyoruz. Oyuna bakış açısı ve asistleri çok iyi. Yıllardır tanıyorum kendisini. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz ve daha da çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Galatasaray deplasmanında oynamanın her zaman çok özel olduğunu da söyleyen Aubameyang, “Burada çok iyi atmosferler oluyor. Gomis’i de tanıyorum. Ona çok saygı duyuyorum. Hem insan hem de forvet olarak çok iyi birisi. Galatasaray çok iyi bir durumda ama nemlisi bizim nasıl bir futbol ortaya koyacağımız. Yarın bunun için sahaya çıkacağız. Defansif olarak oldukça iyi bir rakip vardı ilk maçta ama yarın daha ritimli oynayarak savunmayı bozmaya çalışacağız” dedi. Son olarak Dembele hakkında konuşan Aubameyang, “Dembele’nin kalıp kalmaması onun kararı. Ben kalmasını isterim ve umarım bir müddet daha birlikte oynamaya devam ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19