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Attila Szalai: "Trabzonspor maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe’ye Kasımpaşa karşısında son dakikada galibiyeti getiren Attila Szalai, antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyleyen Szalai, forma giydiği zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Spor 02.03.2022, 14:32
Attila Szalai: "Trabzonspor maçını taraftar desteğiyle kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe’ye Kasımpaşa karşısında son dakikada galibiyeti getiren Attila Szalai, antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyleyen Szalai, forma giydiği zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Kasımpaşa deplasmanında 90+1. dakikada attığı golle Fenerbahçe’ye 2-1’lik galibiyete taşıyan Attila Szalai, bugün yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son maçı kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Szalai, "Önemli bir 3 puan elde ettiğimizi düşünüyorum. Son 3 maçta 3 galibiyet aldık ve bu da bizler için memnuniyet verici. Pazar günü oynayacağımız önemli bir maçımız var ve bunun için çalışıyoruz. En iyisini yapmak istiyoruz" dedi. Hafta sonunda oynanacak olan Trabzonspor karşılaşması için de konuşan Szalai, taraftarların başlattığı kampanyadan da bilgileri olduğunu söyleyerek, "Bu kampanyayı bizler de duyduk ve kendimizi çok mutlu hissettik. Taraftarların maç içinde son dakikaya kadar desteklerine ihtiyacımız var ve çok önemli bir maç. İyi bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Umuyorum ki dolu tribünler önünde oynarız. Taraftarların desteği çok önemli ve çok ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte başarılı bir netice elde ederiz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye Kupası ve Avrupa’dan elenmek iyi olmadı"

Kasımpaşa karşısındaki galibiyetin çok değerli olduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, "Kritik bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Şu anda kendimizi mutlu hissediyoruz. Önümüzde önemli bir maç var. Şu andaki atmosfer oldukça iyi. Maalesef geçmişte iyi maçlar çıkaramadık. Türkiye Kupası’ndan ve UEFA Konferans Ligi’nden elendik. Bu iyi olmadı. Ancak kafamızı kaldırmak istiyorduk ve daha çok çalışmamız gerekiyordu. İyi bir şekilde çalışarak ilerlemek istiyoruz" dedi. Sol bek pozisyonunda oynamanın kendisi için önemli olmadığını, asıl önemli olanın iyi performans göstermek olduğunu söyleyen Szalai, "Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için sol bek pozisyonunda oynadım. Daha önce de bu mevkide oynamıştım. En iyiyi yapmaya çalışıyorum. Benim için pozisyondan ziyade takıma verdiğim katkı önemli. Geçmiş maçlarda mükemmel performanslar sergilediğimi söyleyemem. Bundan sıyrılıp daha iyisini ortaya koymam gerekiyordu. Oynadığım maçlarda bunu de elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Arda’nın potansiyeli çok yüksek"

Türkçe öğrenmesiyle ilgili olarak sorulan soruya, "Genel itibariyle takımdaki herkes bana yardımcı oluyor. Türk oyuncular ve tercümanlar çok yardımcı oluyor. Kulüpte çalışanlar da Türkçe konusunda destek veriyor. Ayrıca telefonumdaki bir uygulamadan da Türkçe öğrenmeye çalışıyorum" cevabını veren Attila Szalai, genç oyuncu Arda Güler hakkında da görüşlerini iletti. Arda’nın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden başarılı oyuncu, "Herkes gayet iyi biliyor ki Arda büyük bir yeteneğe sahip. Topla harika bir oyuncu. İyi de bir karakteri var. Aynı şekilde antrenmanlarda da sıkı şekilde çalışıyor. Sürekli öğrenmek için sorular soruyor. Futbol ve besin konusunda sorular yöneltiyor. İyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Yüksek bir potansiyele sahip. Şu anda iyi yolda. Tabii ki dikkatli de olmak gerekiyor. Arda gibi genç yeteneklerin üzerinde baskı oluşturmamak gerekiyor. Zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir karakter ve iyi bir futbolcu. Bizler de onu desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük arzumuz şampiyonluk"

Birçok kulübün kendisini izlediği yönündeki soruyu yanıtlayan Macar futbolcu, "Ben transfer konularını düşünmüyorum ve odaklı değilim. Bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Her gün takıma katkı sağlamak için yoğun şekilde çalışıyorum ve takıma katkı sağlamak da benim için en önemlisi" diye cevap verdi. Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk borcunuz var mı?" sorusuna, "Tabii ki bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Ama son yıllarda maalesef şampiyonluk elde edemedik. Bizim en büyük arzumuz bu. Bizler de bunun farkındayız. Şampiyon olmak en büyük isteğimiz" yanıtını veren 24 yaşındaki futbolcu, son olarak taraftara mesaj göndererek, "İngilizce söylesem daha iyi olacak. Taraftarların desteklerini bekliyorum ve bizler de sabırsızlıkla maç saatini bekliyoruz. Umuyorum ki onların destekleriyle iyi bir maç ortaya koyarız ve iyi bir sonuç alırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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