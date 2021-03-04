Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşmasında sol bekte görev yapmasının ardından, Antalyaspor maçında asıl mevkisi olan stopere döndü.

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilerin Macar futbolcusu Attila Szalai stopere döndü. 27. Haftada oynanan Trabzonspor maçında Caner Erkin’in yokluğu, Novak’ın ise sakatlık sonrası eksikliği sebebiyle sol bekte görev yapan Szalai, Antalyaspor maçıyla birlikte stopere döndü. Kart cezalısı Serdar Aziz’in yokluğunda stoper ikilisi Tisserand-Attila Szalai’den oluştu.

İlk 11’de 3 değişiklik

Teknik Direktör Erol Bulut, son oynanan Trabzonspor maçına göre Antalyaspor karşısında ilk 11’de 3 değişiklik yaptı. Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş’ın yokluğunda ilk 11’de Filip Novak ve Ozan Tufan sahaya çıktı. Erol Bulut forvette ise Mame Thiam’ı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine ileri uçta Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta’ya şans verdi.