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Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti
Macaristan Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.
Spor 13.07.2021, 13:52
Macaristan Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçti.Milli takım kampından dönen Fenerbahçe’nin Macar oyuncusu Szalai, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından oyuncunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.