Attila Szalai'nin hocası: 2 ayda yıldız oldu!

Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı transferler içinde şimdiye kadar gösterdiği performansla öne çıkan isim Attila Szalai oldu. Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı form grafiğiyle tam not alan Macar savunmacı, Konya'da attığı golle de dikkat çekti. Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Attila Szalai ile ilgili Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Szalai'nin Fenerbahçe'yi tercih etmesinin doğru karar olduğunu söyleyen Rossi,

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Tarihi ve gelenekleri olan bir kulüp, ayrıca Avrupa'da da ismi var. Szalai, gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptı ve her maç sonrası kendisine olan güveni daha da arttı. Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyor ve kulübün tutkulu taraftarlarını da çok mutlu ettiğini düşünüyorum" dedi.

Genç savunmacının kendisini kısa sürede kanıtladığını ifade eden deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelip, bir üst seviyeye çıkma süreci elbette kolay değil. Sonuçta Kıbrıs Rum Kesimi'nde ligin en iyi savunma oyuncusuydu. Türkiye ve Fenerbahçe elbette daha farklı. Bence bu noktada hocasına, takım arkadaşlarına teşekkür etmek gerekiyor. Onun bu yeni ülkeye ve yeni ortama alışması konusunda çok yardımcı olduklarını biliyorum. Ona saygı duyuyorlar. 2019'da onu Macaristan Milli Takımı'na seçip ve ilk kez oynattığımda birçok insan onu eleştirmişti. Ancak kısa sürede kendisini kanıtladı. İstanbul gibi harika bir şehirde yaşamaktan dolayı da mutlu ve oldukça motive. Her maçta kendisini bir adım daha yukarı çıkarıyor. Onun için önemli olan takımın parçası ve asla bencil bir oyuncu değil. Her zaman önce takımını sonra kendisini düşünür"

Szalai'nin 2 ay içinde hem Fenerbahçe'nin hem de Süper Lig'in en iyi savunma oyuncularından biri haline geldiğini söyleyen Rossi, "

Szalai çok zeki bir oyuncu ve çok çalışıyor. Her gün kendisini geliştirmeyi hedefliyor. Böyle de olmaya devam edecek. Takıma ve lige çok çabuk alıştı. Devre arasında Fenerbahçe'ye gelip, sadece 2 ay içerisinde hem ligin hem de takımının en iyi savunma oyuncularından biri haline geldi ve şu an yıldız oyuncu konumunda. Saha dışında da tamamen futbola odaklı yaşıyor. Bu sadece teknik anlamda değil, genel anlamda da gelişimi adına çok önemli" şeklinde konuştu.

Rossi, Szalai'nin bu şekilde gelişimine devam etmesi halinde defansif orta saha pozisyonunda da oynayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: sabah.com.tr