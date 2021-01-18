Attila Szalai Kadıköy’de

Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Szalai, MKE Ankaragücü mücadelesini locadan takip etti.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin Apollon Limassol’den transfer ettiği Macar savunma oyuncusu Attila Szalai locadan izledi. Müsabakayı dikkatle takip eden Szalai, takımının attığı gollere de alkışlarla tepki verdi.