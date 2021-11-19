banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Berat Albayrak Paris'te görüldü
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten hakem açıklaması!
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...
Küçük Müslüme'den acı haber geldi...

Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

Spor 19.11.2021, 17:36
Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

Macar stoper Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Szalai, “Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul’a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır"

Derbiye hazır olduğunu söyleyen Attila Szalai, "Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.

"Takım derbinin önemini gayet iyi biliyor"

Szalai, takım olarak hazır olduklarını vurgulayarak:

"Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."

"Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Derbiden iyi bir sonuç istediklerini aktaran Macar stoper, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6