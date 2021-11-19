Attila Szalai: "Heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, derbi maçına hazır olduklarını vurgulayarak, takım olarak heyecanla pazar gününü beklediklerini söyledi.

Macar stoper Attila Szalai, pazar günü oynanacak Galatasaray derbi maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Szalai, “Derbi haftasındayız ve iyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı, çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul’a geldim, dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımız yolculuklarının uzunluğundan dolayı toparlanma süreçleri daha farklı seyrediyor. Şu an itibariyle çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır"

Derbiye hazır olduğunu söyleyen Attila Szalai, "Ben kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır" şeklinde konuştu.

"Takım derbinin önemini gayet iyi biliyor"

Szalai, takım olarak hazır olduklarını vurgulayarak:

"Takımdaki bazı oyuncular daha önce bu derbiyi oynamamış olsalar bile derbi tarihini çok iyi bildikleri için bu derbinin nasıl geçeceğini iyi biliyorlar. Ortada bir rekabet var ve bundan dolayı herkes bu derbinin önemini gayet iyi biliyor. Tabii ki takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar çünkü bu tip büyük maçlar her zaman stresi yüksek maçlardır ve bu verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, bunların da yardımcı olacağını düşünüyorum. Takım olarak buradaki çalışanlar, teknik ekip, herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor. Bu şekilde hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü söyleyebilirim."

"Muhteşem bir sonuç almak istiyoruz"

Derbiden iyi bir sonuç istediklerini aktaran Macar stoper, "Bir futbol oyuncusu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Şu anlamda aynı devam etmiyor; bazı oyuncularımız milli takıma gittiler ve takımları için maçlar oynadılar, bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olmuş olabilir. Ben şunu zannetmiyorum ki, bu ayrılık, bu ayrım işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla heyecanlıyız derbi maçı için. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye’deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak istiyoruz, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı bana göre alacağımız galibiyet çok ama çok önemli. Ligde zorlu periyotlar yaşadık ve şu anda bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarım, buradaki herkes hedefi, ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyor. Bu reaksiyon içinde atacağımız adım bir sonraki maç, Galatasaray maçı. Bizler başarılı olmak istiyoruz ve elbette ki bu maçı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.