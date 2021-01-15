Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı. Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.