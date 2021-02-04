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Attila Szalai: “Derbide büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum”

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, kariyerinde çok çalışmanın önemine inandığını ifade ederken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde çok büyük bir mücadele olacağını söyledi.

Spor 04.02.2021, 16:43
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Attila Szalai: “Derbide büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum”

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, kariyerinde çok çalışmanın önemine inandığını ifade ederken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde çok büyük bir mücadele olacağını söyledi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Macar stoper Attila Szalai, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Szalai konuşmasına herkese teşekkür ederek başlayarak, “Buraya geldiğim ilk andan beri çok sıcak bir karşılamayla karşılaştım. Gerçekten bu yüzden çok mutluyum. Başarılı haftalar geçirdiğimiz için çok mutluyum. Hedefimiz bu şekilde devam etmek. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gururluyum. Bu inanılmaz kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Macaristan Milli Takımı’ndaki ve Fenerbahçe’deki sistem ile alakalı sorulan soruya cevap veren Szalai, “Farklı sistemler ama aslında temel şeyler aynı. 3’lü defans oynadığınız zaman bazı pozisyon farkları oluyor ama burada çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kariyerimde çok çalışmanın önemine inanıyorum”

Kariyer odağı hakkında açıklama yapan Attila Szalai, “Takım olarak başarılı şekilde gittiğimiz için ve bunun parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ben bunu çalışmak olarak adlandırabilirim. Ben kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Her zaman bu mentaliteye sahip oldum. Buna yetenek diyemem, bu şekilde devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Derbide büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum”

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Macar stoper, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyada çok iyi bilinir. En büyük derbilerden birisi. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum ve bu maçta başarılı olmak istiyorum. Daha önce transfer döneminde teklif aldığım takımlar oldu ama şu anda Fenerbahçe’deyim ve mutluyum” dedi.

Luiz Gustavo ile birlikte oynaması hakkındaki soruya cevap veren Szalai, “Gustavo’nun önemini biliyoruz. Bugüne kadar oynadığım 3 maçta önümde oynadı. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve gerçek bir lider olduğunu çok iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hatayspor bize çok fazla problem üretti”

Fenerbahçe’ye transfer süreci ile ilgili konuşan Attila Szalai, “Fenerbahçe’nin bana olan ilgisini duyduğumda mutlu oldum. Böyle büyük bir kulübün ilgisini çekmek doğru yolda olduğunun göstergesi. Harika taraftarı olan çok başarılı bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Son oynadığımız maçta çok iyi oynayamadık. Hatayspor bize çok fazla problem üretti. Altay’ın harika kurtarışları vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için birlikte olmaya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Derbinin taraftar için ne anlama geldiğini biliyoruz”

Kendi performansı ve derbi maçı ile ilgili açıklama yapan Macar futbolcu, “Taraftarlarımız 3 maçımda oynadığım oyunu beğendi ve ben de böyle devam etmek istiyorum. Takımımızdaki bütün oyuncular derbinin önemini biliyor. Taraftar için ne anlama geldiğini biliyoruz. Böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yok. Şu anda lideriz ve bunu korumak için çalışacağız. Buraya daha önce milli takımla gelmiştim, Attila’nın yaygın bir isim olduğunu biliyordum” dedi.

“Virgil van Dijk bana göre en iyi stoper”

Her oyuncunun dünyanın en büyük 3 liginde oynamak istediğini dile getiren Szalai, “Benim de böyle hayallerim var. Hem geçmişten hem günümüzden çok stoperi izliyorum. Bana göre Liverpool’lu Virgil van Dijk sakatlanmadan önce dünyanın en iyi stoperiydi ve hala da öyle. Onu izlemeyi seviyorum” diye konuştu.

“Bizim hedefimiz neler yapabileceğimizi göstermek”

Macaristan Milli Takımı’nın hedeflerinden bahseden Szalai, “Gerçekten milli takım için harika bir yıldı. Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık, Uluslar Ligi’nde gruptan çıktık. Avrupa Şampiyonası’nda da harika rakiplere karşı oynayacağız. Bizim hedefimiz neler yapabileceğimizi göstermek. Bunun için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
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