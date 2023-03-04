Attila Szalai cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin başarılı defansı Attila Szalai, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile ligde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşırken sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Mücadelede başarılı bir performans sergileyen Szalai, 58. dakikada gördüğü sarı kart sonrası Süper Lig’de cezalı duruma düştü. Bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un değişmez isimlerinden olan ve 23 lig maçının tamamında sahada yer alan Macar stoper, bu sezon 4. sarı kartını görürken, bir sonraki müsabaka olan Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz hafta da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Szalai’nin Süper Lig’de bu sezon 1 gol, 2 asistlik performansı bulunuyor.