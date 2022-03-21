Atlı Dayanıklılık yarışmasında eski Bakan Mehdi Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu

Diyarbakır Milletvekili ve Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu.

Ankara’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık yarışmasında, Diyarbakır Milletvekili ve eski Bakan Mehmet Eker, 80 kilometre K3 kategorisinde ikinci oldu.

Bir önceki ay düzenlenen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmasında 60 kilometre K2 kategorisinde en iyi dereceyi elde ederek birinci olan Eker, Binicilik Federasyonunca düzenlenen Mart ayı Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmasında bütün branşlarda toplam 53 sporcunun katıldığı ve 80 kilometre K3 kategorisinde 12 sporcunun iştirak ettiği müsabakada zorlu hava şartlarına rağmen ikincilik elde ederek bu branştaki başarısını devam ettirdi.