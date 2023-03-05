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Atletizmde 4400 erkek bayrak milli takımından rekor
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasını son gününde 4400 erkek bayrak takımından Türkiye rekoru geldi.
Spor 05.03.2023, 22:09
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasını son gününde 4400 erkek bayrak takımından Türkiye rekoru geldi.
Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, erkekler 4400 bayrak yarışında Belçika 3.05.83 ile birinciliği elde ederken, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir’in yarıştığı milli takım, 3.09.41’lik zamanıyla Türkiye rekoru kırarken, mücadeleyi son sırada tamamladı.
Önceki rekor 3:10.76 derece ile Oğuzhan Kaya, Muhammet Avcıoğlu, İsmail Nezir ve İlyas Çanakçı oluşturduğu Türkiye Milli Takımı’na aitti.