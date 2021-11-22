Atletizm takımı sporcuları Mersin’den dereceyle döndü

Mersin’de düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonuna katılan İnegöl Belediyespor atletizm takımı sporcuları, 9 farklı ülkeden 4 bin üzerinde yarışmacı arasında derece elde etmeyi başardı.

Mersin’de Toroslar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. “Toroslar’a koş” sloganıyla gerçekleştirilen ve 4 binin üzerinde katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcunun yer aldığı maratonda, İnegöl Belediye Spor Kulübü atletizm takımı sporcuları da yerini aldı.

21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu, 3 kilometre halk koşusu, özel sporcular için 300 metre ve çocuklar için 100 metre olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilen etkinlikte, İnegöl Belediyespor atletizm takımı sporcularından Süleyman Satılmış 10 km’lik parkurda, Rami Sevinç ve Ümit Çalışkan da 21 km’lik parkurda İnegöl’ü temsil etti. Maraton sonunda 35-39 yaş kategorisinde 21 km parkurda yarışan Ümit Çalışkan Türkiye 5’incisi olurken, Rahmi Sevinç ise kendi kategorisinde Türkiye 10’uncusu oldu.