Atletico Madrid zirveye oturdu!

Şampiyonluk yolunda adımlar atmaya devam eden Atletico Madrid erteleme maçında Athletic Bilbao'ya karşı 2-1 lik skorla galip geldi.

21. dakikada Athletic Bilbao'nun tek golünü Iker Muniain attı. 45+2' de Marcus Llorente'nin golüyle ilk yarıyı berabere kapatan Atletico Madrid, ikinci yarının 51. dakikasında sezon başında Barcelona'dan transfer olan Luis Suarez'in penaltısıyla 2-1 öne geçerek galip geldi.

Bu galibiyetle Diego Simeone önderliğindeki takım, puan durumunu 62' ye yükseltti ve en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını 6' ya çıkardı.