Atletico Madrid de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi macerası başlamadan bitti. İngiliz kulüplerinin çekilmesinin ardından ligin sonu görünmüştü.

Organizsayonun askıya alınmasının ardından kulüpler bir bir çekildiklerini açıklıyor.

4 TAKIM DAHA ÇEKİLDİ

İspanyol kulübü olan Atletico Madrid de organizasyondan çekildiğini açıkladı.

Madrid'den çok kısa bir süre sonra da Inter, Milan ve Juventus da çekildiğini belirtti.

2 TAKIM KALDI

4 takımın da çekilmesiyle organizasyonun içinde Real Madrid ve Barcelona kaldı.