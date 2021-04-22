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Atletico Madrid de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi futbol kamuoyuna bomba gibi düşerken etkisi ise uzun sürmedi. 12 takımdan toplamda 10'u turnuvadan çekildiğini açıkladı.

Spor 22.04.2021, 11:55
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Atletico Madrid de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Avrupa Süper Ligi macerası başlamadan bitti. İngiliz kulüplerinin çekilmesinin ardından ligin sonu görünmüştü.

Organizsayonun askıya alınmasının ardından kulüpler bir bir çekildiklerini açıklıyor.

4 TAKIM DAHA ÇEKİLDİ

İspanyol kulübü olan Atletico Madrid de organizasyondan çekildiğini açıkladı.

Madrid'den çok kısa bir süre sonra da Inter, Milan ve Juventus da çekildiğini belirtti.

2 TAKIM KALDI

4 takımın da çekilmesiyle organizasyonun içinde Real Madrid ve Barcelona kaldı.

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