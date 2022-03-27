Atilla Szalai: "Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var"

Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Atilla Szalai, "Gerçek anlamda çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz" dedi. Başarılı futbolcu, ligi mümkün olduğu kadar üst sıralarda bitirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, lige verilen milli arada çalışmaların devam ettiği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, kulüp televizyonuna sakatlık süreci ve sarı-lacivertlilerin ligdeki gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu. Szalai, sakatlığı ve tedavi süreci ile ilgili “Son oynadığımız Konyaspor maçında bir sakatlık yaşadım. O maçta sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve iç taraftaki bağlarda bir zedelenme oldu. Tanrı’ya şükürler olsun ki büyük bir sakatlık değil. Doktorlarımız, tedavimin yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Bugün de tedavinin yedinci günü. Süreç iyi gidiyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Ve tabii ki sağlık ekibimize de bu anlamda minnettarım. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız çok çalışıyorlar ve yardım ediyorlar. Olabildiğinde erken dönmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

"Tedavim iyi gidiyor"

Tedavi sürecinde sahalara daha çabuk dönmek adına elinden geleni yaptığını vurgulayan Macar futbolcu, “Şu anda bilindiği üzere milli aradayız. Bu sakatlık nedeniyle mili takıma gidememiş olmaktan dolayı da çok üzgünüm. Tabii ki tedavi süreçleri zor ve vakit alan süreçler, ben de elimden gelenin iyisini yapıyorum; gerek tedavilerde gerekse de salon çalışmalarında! Bugün de ilk defa sahada birazcık koşu yapma imkanı buldum. Yapmış olduğumuz muayenelerde ve testlerde de gidişat iyi gözüküyor. Bu yüzden de mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz”

Sarı-lacivertlilerin son haftalardaki form grafiği ve buna bağlı sonuçlara dair görüşlerini de paylaşan Szalai “Tanrı’ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz” diye konuştu.

“Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli”

Fenerbahçe taraftarının desteğiyle ilgili yöneltilen soruya ise Attila Szalai, “Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz” yanıtını verdi.

“Taraftarın göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım”

Taraftar ile arasındaki diyaloğa dair de kısa bir değerlendirmede bulunan milli futbolcu, “Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum, çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi, koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var”

Kaliteli ve karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarına vurgu yapan Attila Szalai, “Biz, çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışmanın karşılığını da her zaman alırsınız. İyi sonuçlar alıyoruz, iyi sonuçlar aldığımız zaman da bu bizi mutlu ediyor. Bu tarz sonuçlar doğru yolda olduğunuzu gösterir. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gerçek anlamda çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes birbiriyle arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu şekilde devam etmek için çok çalışıyoruz.” dedi.

“Sakatlığım sonrası herkes benimle çok ilgilendi”

Atilla Szalai, yaşadığı sakatlık anını anlatarak, “Hem takım arkadaşlarıma hem de kulüp bünyesinde çalışanlara bu anlamda minnettarım. Doktorların yaptığı ilk kontrolde sakatlığım ciddi gözüküyordu. Bu durumdan dolayı herkes çok endişelendi. Tanrı’ya şükür ki yapılan tetkikler sonrasında durumum beklediğimizden daha iyi çıktı. Bu durum beni rahatlattı. Hastaneye giderken yolda ve MR çektikten sonra bütün arkadaşlarım aradılar. Bana sevgi ve desteklerini gösterdiler. Onlara minnettarım ve dilerim en kısa sürede aralarına katılırım. Sakatlık yaşadığım pozisyonda sağ dizimin dışına bir darbe aldım ve çok büyük bir acı hissettim. Sonrasında devam etmek istedim. Doktorlarımız yapmış oldukları muayenede devam etmemin tehlikeli olacağını söylediler. Hayal kırıklığı yaşadım. Çok fazla acım vardı ama takımıma yardım etmekte istiyordum ki takım arkadaşlarım harika bir şekilde maçı çevirdiler. Stadyumda bu atmosferi görmek çok güzeldi ve benim kendimi daha iyi hissetmemi sağladı” diye konuştu.

“Ligi mümkün olduğu kadar yukarıda bitirmek için çalışıyoruz”

Ligin geri kalan bölümü ve maçlara nasıl hazırlandığı ile ilgili sorulan soruya Szalai, “Ligde 8 maçımız kaldı ve hedefimiz alabildiğimiz kadar puan alıp ligin sonunda puan tablosunda mümkün olduğu kadar yukarıda olmak. Bunun için çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle mental hazırlık çok önemli. Her zaman kendimi farklı ve yeni pozisyonlarda oynamaya hazırlıyorum. Her pozisyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımıma ve kulübüme yardım edebilmek için hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bence takımdaki her oyuncu bu düşünce yapısına sahip. Her oyuncu böyle. Son haftalardaki çıkışımızın sebebinin bu olduğunu düşünüyorum” diye cevapladı.

“Futbola sol kanat oyuncusu olarak başladım”

Futbola sol kanat olarak başladığını söyleyen Macar oyuncu, “Babam da eskiden futbolcuydu ve sol bekte oynuyordu. Futbola sol kanat oyuncusu olarak başlamıştım. Zamanla stoper pozisyonuna evrildim. Çok fazla çalışarak profesyonel seviyelere ulaştım. Buralara kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Umarım hep birlikte güzel zamanlar ve zaferler yaşarız.” diye konuştu.