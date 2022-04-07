Atilla Karaoğlan’ın ikinci derbisi

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez bir derbide görev alacak. Karaoğlan daha önce bu sezon oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Pazar günü saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Onur Özütoprak olacak.

Karaoğlan’ın ikinci derbisi

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan kariyerinde ilk derbi heyecanını 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı. Karaoğlan, pazar günkü müsabaka ile kariyerinde ikinci kez bir derbide düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan bu sezon Süper Lig’de 20, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 21 müsabakada görev aldı. Karaoğlan bu sezon yönettiği 21 maçta 98 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterdi. Atilla Karaoğlan son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakada görev almıştı.

Öte yandan Karaoğlan, bu sezon 23 Ocak 2022’de oynanan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde düdük çalmış, karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1’lik skorla kazanmıştı.