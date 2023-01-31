Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Halil Umut Meler UEFA Semineri’ne katıldı

FIFA kokartlı hakemler Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Halil Umut Meler ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, UEFA tarafından 29 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Elit Hakem Kış Semineri’ne katıldılar.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, UEFA tarafından 25-28 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Yardımcı Hakem Kursu’na; yeni FIFA kokartlı takan hakemler Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, UEFA tarafından 28 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Hakem Kursu’na; Elit kategorideki FIFA hakemi Halil Umut Meler de UEFA tarafından 29 Ocak-2 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen UEFA Elit Hakem Kış Semineri’ne katılım sağladılar.

İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen UEFA hakem ve yardımcı hakem kurslarında farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik eğitimler yapıldı. Hakemler, fiziksel atletik (görsel ve performans) testler ile İngilizce oyun kuralları testlerini de başarıyla geçtiler.