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Atılay Canel: “Taktik savaşı oldu”

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından mücadelenin taktik savaşı şeklinde geçtiğini söyleyerek, hedeflerinin Avrupa’ya gitmek olduğunu söyledi.

Spor 24.10.2021, 16:08
Atılay Canel: “Taktik savaşı oldu”

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından mücadelenin taktik savaşı şeklinde geçtiğini söyleyerek, hedeflerinin Avrupa’ya gitmek olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 10. haftasında Hatayspor’u konuk eden Karagümrük, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk yarıda oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyleyen Canel, “Rakip 1 kez gelip golü buldu. Başka da pozisyonları yoktu. 1-1’i yakaladık. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş taktik savaşı şeklinde geçti” dedi. Kulübün hedefinin Avrupa’ya gitmek olduğunu da sözlerine ekleyen Canel, “Benim burada 4. senem. 2. Lig’deyken 1. Lig’i hedeflemiştik, 1. Lig’deyken de Süper Lig’i hedeflemiştik, bunları başardık. Bu sezona da Avrupa’ya gitme hedefiyle başladık ve bunun için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Canel son olarak devre arasında gerekli görülmesi halinde takviye yapacaklarını ve daha da iyi olacaklarını sözlerine ekledi.

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