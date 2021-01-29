Atılay Canel: "Burada 2 puanı bıraktık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor karşısında birçok pozisyonu kaçırdıklarını belirterek, “Burada 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum” dedi.

Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karlı bir havada iyi mücadele eden oyuncularını kutlayarak, "İlk yarı oyun ortada gibi gözükse bile yine gollük pozisyonları kaçıran bizdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca 45 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Burada 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum. Saha şartları daha farklı olabilirdi. Bana göre 3 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Kaleye şut atmada gecikince golleri bulamadık" ifadelerini kullandı.