Atılay Canel: "Bizim için iyi bir test maçı oldu"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oynamayan oyuncular için iyi bir test maçı olduğunu ifade etti.

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşı karşıya geldiği Bodrumspor’u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya istekli başladıklarını ifade eden Canel, “10. dakikada golü bulunca daha istekli oynadık. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan oyuncuları da gördük. Onların da geri bildirimi güzel oldu. Devre arasını iyi değerlendirip ligde üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.