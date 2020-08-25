Atıcılar’dan 4 madalya

Büyükşehir Belediyespor Kulübü atıcılık branşı sporcuları, Konya’da düzenlenen Trap Zafer Kupası’nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Trap Zafer Kupası, 21-23 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapıldı. Saraçoğlu Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 20 ilden 68 sporcunun katıldığı yarışlarda Büyükşehir Belediyespor; Genç Kadınlar’da İrem Doğançay’la birincilik, Öykü Su Başaran’la üçüncülük, Büyük Kadınlar’da Nihan Gürer’le birincilik, Dilara Kızılsu’yla da ikincilik madalyası aldı. Ferdi yarışların ardından düzenlenen ‘iller arası’ takım yarışlarında ise Alp Kızılsu ve Furkan Tahralı’nın yer aldığı Bursa takımı, birincilik kürsüsüne çıktı.

2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük madalyası ile 1 kupa kazanan Bursa Büyükşehir’li sporcular, turnuvanın en başarılı takımları arasında yer aldı.